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Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка

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Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 1
Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 2
Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 3
Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 4
Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 5
Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Dear Desolation
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 1
  • Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 2
  • Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 3
  • Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 4
  • Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 5
  • Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715357
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361414016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Dear Desolation
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Slaves Beyond Death, The Son of Misery, Puppet Master, Dear Desolation, Death Dealer, Man Is the Enemy, The Skin of the Serpent, Fire in the Sky, Into Chaos We Climb, The Final Curtain
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка

Dear Desolation — четвертый альбом австралийской дэткор-группы Thy Art Is Murder, выпущенный в 2017 году. Издание на цветном виниле. «Dear Desolation», четвертый и самый мощный альбом австралийской металлической команды, является сокрушительным ударом, в равной степени охватывающим и противостоящим катастрофическому нигилизму и тотальной человеконенавистнической войне. Сочетая классические и аутентичные элементы дэт-метала, сокрушительную душу, чудовищность ранних Morbid Angel, Cannibal Corpse и Decapitated с точным ритмическим натиском Meshuggah, Thy Art Is Murder переопределили некогда отброшенный и оклеветанный поджанр, с гордостью возрождая и представляя лучшее в экстремальном виде. В Dear Desolation музыканты продолжают эволюционную траекторию группы, оставаясь последовательно изобретательными и разнообразными, не жертвуя при этом устоявшейся идентичностью группы.

Отзывы о товаре Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361414016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Dear Desolation
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Slaves Beyond Death, The Son of Misery, Puppet Master, Dear Desolation, Death Dealer, Man Is the Enemy, The Skin of the Serpent, Fire in the Sky, Into Chaos We Climb, The Final Curtain
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dear Desolation — четвертый альбом австралийской дэткор-группы Thy Art Is Murder, выпущенный в 2017 году. Издание на цветном виниле. «Dear Desolation», четвертый и самый мощный альбом австралийской металлической команды, является сокрушительным ударом, в равной степени охватывающим и противостоящим катастрофическому нигилизму и тотальной человеконенавистнической войне. Сочетая классические и аутентичные элементы дэт-метала, сокрушительную душу, чудовищность ранних Morbid Angel, Cannibal Corpse и Decapitated с точным ритмическим натиском Meshuggah, Thy Art Is Murder переопределили некогда отброшенный и оклеветанный поджанр, с гордостью возрождая и представляя лучшее в экстремальном виде. В Dear Desolation музыканты продолжают эволюционную траекторию группы, оставаясь последовательно изобретательными и разнообразными, не жертвуя при этом устоявшейся идентичностью группы.
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