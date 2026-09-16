Various Artists - Ultra High Definition LP - Reference Sampler (Analogue One-Step Pressing) (4893850860629) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sampler
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб.
В наличии
Код товара: 715345
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11 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Nano Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nano Music
Barcode
[4893850860629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sampler
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
?? = Marriage Journey, ??? = Tears Of Red Candle, ????? = Forget My Love, Sealed With A Kiss, You've Got A Friend, ?????????? = Habanera, ???? = Spring Rain Sword, ??? = With The Power Of Love, ?????? - Serenade E Toselli Master
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Ultra High Definition LP - Reference Sampler (Analogue One-Step Pressing) (4893850860629) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Various Artists / Ultra High Definition LP - Reference Sampler (Analogue One-Step Pressing) (1LP) предлагает уникальную возможность насладиться превосходным качеством звука и разнообразием музыкальных стилей. Это издание идеально подходит как для ценителей аудиофильской записи, так и для тех, кто хочет открыть для себя новые грани искусства звукозаписи. Высокая степень детализации и чистота звучания делают каждую ноту особенной. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и сделать ваши музыкальные вечера незабываемыми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nano Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nano Music
Barcode
[4893850860629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sampler
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
?? = Marriage Journey, ??? = Tears Of Red Candle, ????? = Forget My Love, Sealed With A Kiss, You've Got A Friend, ?????????? = Habanera, ???? = Spring Rain Sword, ??? = With The Power Of Love, ?????? - Serenade E Toselli Master
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Виниловая пластинка Various Artists / Ultra High Definition LP - Reference Sampler (Analogue One-Step Pressing) (1LP) предлагает уникальную возможность насладиться превосходным качеством звука и разнообразием музыкальных стилей. Это издание идеально подходит как для ценителей аудиофильской записи, так и для тех, кто хочет открыть для себя новые грани искусства звукозаписи. Высокая степень детализации и чистота звучания делают каждую ноту особенной. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и сделать ваши музыкальные вечера незабываемыми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Ultra High Definition LP - Reference Sampler (Analogue One-Step Pressing) (4893850860629) виниловая пластинка - купить по цене 11470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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