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Paysage D'Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paysage D'Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка

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Paysage D&#039;Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - фото 1
Paysage D&#039;Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - фото 2
Paysage D&#039;Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paysage D&#039;Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - фото 1
  • Paysage D&#039;Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - фото 2
  • Paysage D&#039;Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paysage D'Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Das Gletschertor, Das Schwarze Metall-Eisen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paysage D'Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка

Виниловая пластинка (LP) Paysage D'Hiver — Das Gletschertor / Das Schwarze Metall-Eisen

Отзывы о товаре Paysage D'Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388609501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Das Gletschertor, Das Schwarze Metall-Eisen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка (LP) Paysage D'Hiver — Das Gletschertor / Das Schwarze Metall-Eisen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paysage D'Hiver - Das Gletschertor/ Das Schwarze Metall-Eisen (EP) (0884388609501) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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