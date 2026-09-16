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King Gizzard & The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 4
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Laminated Denim
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 4
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Gizzard & The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KGLW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
KGLW
Barcode
[0198704290206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Laminated Denim
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Land Before Timeland, Hypertension
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Land Before Timeland, Hypertension

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KGLW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
KGLW
Barcode
[0198704290206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Laminated Denim
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Land Before Timeland, Hypertension
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Land Before Timeland, Hypertension
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Laminated Denim (coloured) (0198704290206) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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