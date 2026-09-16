Pierce The Veil - The Jaws Of Life (0888072436558) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierce The Veil
Альбом (сингл)
The Jaws Of Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 715282
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Fearless Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fearless Records
Barcode
[0888072436558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierce The Veil
Альбом (сингл)
The Jaws Of Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Death Of An Executioner, Pass The Nirvana, Even When I’m Not With You, Emergency Contact, Flawless Execution, The Jaws Of Life, Damn The Man, Save The Empire, Resilience, Irrational Fears (Interlude), Shared Trauma, So Far So Fake, 12 Fractures
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pierce The Veil - The Jaws Of Life (0888072436558) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Death Of An Executioner, Pass The Nirvana, Even When I’m Not With You, Emergency Contact, Flawless Execution, The Jaws Of Life, Damn The Man, Save The Empire, Resilience, Irrational Fears (Interlude), Shared Trauma, So Far So Fake, 12 Fractures
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Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fearless Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fearless Records
Barcode
[0888072436558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pierce The Veil
Альбом (сингл)
The Jaws Of Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Death Of An Executioner, Pass The Nirvana, Even When I’m Not With You, Emergency Contact, Flawless Execution, The Jaws Of Life, Damn The Man, Save The Empire, Resilience, Irrational Fears (Interlude), Shared Trauma, So Far So Fake, 12 Fractures
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Death Of An Executioner, Pass The Nirvana, Even When I’m Not With You, Emergency Contact, Flawless Execution, The Jaws Of Life, Damn The Man, Save The Empire, Resilience, Irrational Fears (Interlude), Shared Trauma, So Far So Fake, 12 Fractures
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Pierce The Veil - The Jaws Of Life (0888072436558) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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