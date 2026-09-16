PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара PJ Morton - Cape Town To Cairo (0697560816471) виниловая пластинка
«Cape Town to Cairo» — сборник песен американского рэпера, сочинённых в африканских странах: ЮАР, Нигерии, Гане и Египте. В окружении таких соавторов, как Fireboy DML, M?d? Kuti, Asa, Ndabo Zulu и Soweto Spiritual Singers, а также продюсеров, таких как P.Priime и The Cavemen, собственной концертной группы и местных музыкантов, P.J Morton использовал музыку в качестве своего общего языка. Ни один из треков не был написан до его прибытия или после его отъезда, а аранжировки демонстрируют как традиционные жанры этих стран, так и врожденные стилистические инстинкты, сделавшие Мортона пятикратным обладателем премии «Грэмми» и 20-кратным номинантом на эту премию, будь то его соул, R&B и госпел или поп-музыка, которую он оттачивал, будучи участником Maroon 5. Как афроамериканец, никогда не бывавший в Африке, я знал, что меня там ждёт нечто особенное. Поэтому я поставил себе задачу записать полноценный альбом за месяц, но также сказал себе: если я поеду в Африку, я хочу увидеть её своими глазами. Мы создавали музыку, но также заводили знакомства. Мы нашли новых друзей, и это только начало.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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