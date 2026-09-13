Deep Purple - Rapture Of The Deep (coloured) (4029759207481) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Rapture Of The Deep
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715274
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Rapture Of The Deep
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Money Talks, Things I Never Said, Rapture Of The Deep, Clearly Quite Absurd, MTV, Back To Back, Wrong Man, Girls Like That, Kiss Tomorrow Goodbye, Don't Let Go, Junkyard Blues, Before Time Began, MTV, Money Talks, Back To Back, Before Time Began, Closing Notes
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Rapture Of The Deep (coloured) (4029759207481) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Money Talks, Things I Never Said, Rapture Of The Deep, Clearly Quite Absurd, MTV, Back To Back, Wrong Man, Girls Like That, Kiss Tomorrow Goodbye, Don't Let Go, Junkyard Blues, Before Time Began, MTV, Money Talks, Back To Back, Before Time Began, Closing Notes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитOutkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (01980295...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSoundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) вини...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитThe Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMarillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) винилов...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMr. Bungle - Disco Volante (Translucent Light Blue) (00812278095...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) вин...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDonald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитCharles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, ...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитGaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Rapture Of The Deep
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Money Talks, Things I Never Said, Rapture Of The Deep, Clearly Quite Absurd, MTV, Back To Back, Wrong Man, Girls Like That, Kiss Tomorrow Goodbye, Don't Let Go, Junkyard Blues, Before Time Began, MTV, Money Talks, Back To Back, Before Time Began, Closing Notes
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Money Talks, Things I Never Said, Rapture Of The Deep, Clearly Quite Absurd, MTV, Back To Back, Wrong Man, Girls Like That, Kiss Tomorrow Goodbye, Don't Let Go, Junkyard Blues, Before Time Began, MTV, Money Talks, Back To Back, Before Time Began, Closing Notes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Deep Purple - Rapture Of The Deep (coloured) (4029759207481) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - Rapture Of The Deep (coloured) (4029759207481) виниловая пластинка