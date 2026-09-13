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Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка

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Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 1
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 2
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 3
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 4
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 5
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 6
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 7
Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Land Is Inhospitable And So Are We
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 1
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 2
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 3
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 4
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 5
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 6
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 7
  • Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715269
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605165011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Land Is Inhospitable And So Are We
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Bug Like An Angel, Buffalo Replaced, Heaven, I Don't Like My Mind, The Deal, When Memories Snow, My Love Mine All Mine, The Frost, Star, I'm Your Man, I Love Me After You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bug Like An Angel, Buffalo Replaced, Heaven, I Don't Like My Mind, The Deal, When Memories Snow, My Love Mine All Mine, The Frost, Star, I'm Your Man, I Love Me After You

Отзывы о товаре Mitski - Land Is Inhospitable And So Are We (0656605165011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605165011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mitski
Альбом (сингл)
Land Is Inhospitable And So Are We
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Bug Like An Angel, Buffalo Replaced, Heaven, I Don't Like My Mind, The Deal, When Memories Snow, My Love Mine All Mine, The Frost, Star, I'm Your Man, I Love Me After You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bug Like An Angel, Buffalo Replaced, Heaven, I Don't Like My Mind, The Deal, When Memories Snow, My Love Mine All Mine, The Frost, Star, I'm Your Man, I Love Me After You
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