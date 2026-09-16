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Manfred Mann's Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manfred Mann's Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка

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Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Manfred Mann's Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CREATURE MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Creature
Barcode
[5060051334993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blinded by the light, Spirits in the night, California, Redemption song, Mighty Quinn, Joybringer, Sikelele 1, For you, Questions, Pleasure and pain, Davy's on the road again, Lies (Through the 80s), Tribal statistics, Demolition man, Don't kill it Carol, You angel you, Medicine song, Father of day, father of night, Runner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann's Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blinded by the light, Spirits in the night, California, Redemption song, Mighty Quinn, Joybringer, Sikelele 1, For you, Questions, Pleasure and pain, Davy's on the road again, Lies (Through the 80s), Tribal statistics, Demolition man, Don't kill it Carol, You angel you, Medicine song, Father of day, father of night, Runner

Отзывы о товаре Manfred Mann's Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CREATURE MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Creature
Barcode
[5060051334993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blinded by the light, Spirits in the night, California, Redemption song, Mighty Quinn, Joybringer, Sikelele 1, For you, Questions, Pleasure and pain, Davy's on the road again, Lies (Through the 80s), Tribal statistics, Demolition man, Don't kill it Carol, You angel you, Medicine song, Father of day, father of night, Runner
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blinded by the light, Spirits in the night, California, Redemption song, Mighty Quinn, Joybringer, Sikelele 1, For you, Questions, Pleasure and pain, Davy's on the road again, Lies (Through the 80s), Tribal statistics, Demolition man, Don't kill it Carol, You angel you, Medicine song, Father of day, father of night, Runner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manfred Mann's Earth Band - The Very Best Of (5060051334993) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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