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Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка

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Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 1
Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 2
Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 3
Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 4
Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 5
Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
The Tyranny Of Inaction
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 1
  • Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 2
  • Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 3
  • Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 4
  • Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 5
  • Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466472015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
The Tyranny Of Inaction
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nothing, Friends And Executioners, Side Effect, The Goods Gone, Interference, One Angel Short Of Heaven, Never, Right As Rain, Spoiler
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка

Первое виниловое издание американской версии этого знакового альбома 1995 года от британских мастеров готики и дарквейва Rosetta Stone! Выпущенный на волне возрождения индустриальной музыки, возглавляемого группой NIN Тента Резнора, этот альбом предлагает более изысканный, ориентированный на песни подход, который придаёт альбому ощущение вневременности!

Отзывы о товаре Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466472015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
The Tyranny Of Inaction
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nothing, Friends And Executioners, Side Effect, The Goods Gone, Interference, One Angel Short Of Heaven, Never, Right As Rain, Spoiler
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первое виниловое издание американской версии этого знакового альбома 1995 года от британских мастеров готики и дарквейва Rosetta Stone! Выпущенный на волне возрождения индустриальной музыки, возглавляемого группой NIN Тента Резнора, этот альбом предлагает более изысканный, ориентированный на песни подход, который придаёт альбому ощущение вневременности!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rosetta Stone - The Tyranny Of Inaction (coloured) (0889466472015) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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