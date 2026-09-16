Rosetta Stone - An Eye For The Main Chance (coloured) (0889466494017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
An Eye For The Main Chance
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 715252
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Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466494017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
An Eye For The Main Chance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow, Leave Me For Dead, Sense Of Purpose, Deeper, An Eye For The Main Chance, Something Strange, Reason, Heart And Soul, Forevermore, Subterfuge
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rosetta Stone - An Eye For The Main Chance (coloured) (0889466494017) виниловая пластинка
Переиздание на виниле дебютного альбома британских мастеров готик-рока Rosetta Stone!. Этот альбом не издавался на виниле с момента своего первого релиза в 1991 году!. Rosetta Stone была одной из самых влиятельных фигур в современном готик-роке и остаётся невероятно популярной и востребованной группой по сей день!
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Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466494017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
An Eye For The Main Chance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow, Leave Me For Dead, Sense Of Purpose, Deeper, An Eye For The Main Chance, Something Strange, Reason, Heart And Soul, Forevermore, Subterfuge
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на виниле дебютного альбома британских мастеров готик-рока Rosetta Stone!. Этот альбом не издавался на виниле с момента своего первого релиза в 1991 году!. Rosetta Stone была одной из самых влиятельных фигур в современном готик-роке и остаётся невероятно популярной и востребованной группой по сей день!
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Rosetta Stone - An Eye For The Main Chance (coloured) (0889466494017) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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