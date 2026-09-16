Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 715243
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078208]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 3
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078208]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
The Strange Idols Pattern And Other Short Stories
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 3
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roman Litter, Sempiternal Darkness, Spanish House, Imprint, Sunlight Bathed The Golden Glow, Vasco Da Gama, Crucifix Heaven, Dismantled King Is Off The Throne, Crystal Ball, WhirVision Of Shame, Penelope Tree, A Preacher In New England
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (V7) (Box) (5013929078208) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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