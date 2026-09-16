Top.Mail.Ru
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 1
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 2
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 3
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 4
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 5
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 6
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 7
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 8
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 9
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 10
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 11
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 12
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 13
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 14
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Ignite The Seven Cannons
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 7
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 8
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 9
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 10
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 11
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 12
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 13
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 14
  • Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078307]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Ignite The Seven Cannons
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
My Darkest Light Will Shine, The Day The Rain Came Down, Scarlet Servants, I Don't Know Which Way To Turn, Primitive Painters, Textile Ranch, Black Ship In The Harbour, Elegance In D, Caspian See, Southern State Tapestry, Single Mexican Bandits, The World Is As Soft As Lace
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 4
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка

Компания Cherry Red продолжает программу переиздания каталога одной из лучших инди-групп, сформировавших историю музыки 80-х годов. Выходец из Бирмингема, Felt выпустил 10 студийных альбомов и 10 синглов в течение десятилетия на лейблах Cherry Red и Creation, которые наконец-то снова станут доступны в 2018 году. "Ignite The Seven Cannons" - четвертый студийный альбом, первоначально вышедший в 1985 г. Продюсером классического альбома выступил Робин Гатри из группы Cocteau Twins, а Элизабет Фрейзер отметилась на хитовом инди-сингле "Primitive Painter"! Однако Лоуренс так и не был полностью удовлетворен результатом звучания, поэтому для окончательного переиздания альбом был ремикширован Джоном А. Риверсом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078307]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Ignite The Seven Cannons
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
My Darkest Light Will Shine, The Day The Rain Came Down, Scarlet Servants, I Don't Know Which Way To Turn, Primitive Painters, Textile Ranch, Black Ship In The Harbour, Elegance In D, Caspian See, Southern State Tapestry, Single Mexican Bandits, The World Is As Soft As Lace
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 4
Страна производитель
Великобритания
Описание
Компания Cherry Red продолжает программу переиздания каталога одной из лучших инди-групп, сформировавших историю музыки 80-х годов. Выходец из Бирмингема, Felt выпустил 10 студийных альбомов и 10 синглов в течение десятилетия на лейблах Cherry Red и Creation, которые наконец-то снова станут доступны в 2018 году. "Ignite The Seven Cannons" - четвертый студийный альбом, первоначально вышедший в 1985 г. Продюсером классического альбома выступил Робин Гатри из группы Cocteau Twins, а Элизабет Фрейзер отметилась на хитовом инди-сингле "Primitive Painter"! Однако Лоуренс так и не был полностью удовлетворен результатом звучания, поэтому для окончательного переиздания альбом был ремикширован Джоном А. Риверсом.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - Ignite The Seven Cannons (V7) (Box) (5013929078307) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...