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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка

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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 1
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 2
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 3
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 4
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 5
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 6
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 7
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 8
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 9
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 10
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 11
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 12
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 13
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 14
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 15
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 16
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 17
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 7
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 8
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 9
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 10
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 11
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 12
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 13
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 14
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 15
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 16
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 17
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078000]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
панк
Трек-лист
Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 1
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078000]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
панк
Трек-лист
Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 1
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (V7) (Box) (5013929078000) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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