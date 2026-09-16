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Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка

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Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 1
Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 2
Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 3
Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 4
Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 5
Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 6
Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
With Ears To See, And Eyes To Hear
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 1
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 2
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 3
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 4
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 5
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 6
  • Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964163162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
With Ears To See, And Eyes To Hear
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I’m James Dean, You’re Audrey Hepburn, The Bomb Dot Com V2.0, You Kill Me (In A Good Way), Let Love Bleed Red, Captain Tyin Knots Vs. Mr. Walkway (No Way), Don’t Fall Asleep At The Helm, With Ears To See, And Eyes To Hear, In Case Of Emergency, Dial 411, The Left Side Of Everywhere, Dance Party
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка

Первый альбом культовой группы, включающий хиты « If I'm James Dean, You're Audrey Hepburn » и « The Bomb Dot Com V2.0 ». Первоначально выпущен в 2010 году.

Отзывы о товаре Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964163162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
With Ears To See, And Eyes To Hear
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I’m James Dean, You’re Audrey Hepburn, The Bomb Dot Com V2.0, You Kill Me (In A Good Way), Let Love Bleed Red, Captain Tyin Knots Vs. Mr. Walkway (No Way), Don’t Fall Asleep At The Helm, With Ears To See, And Eyes To Hear, In Case Of Emergency, Dial 411, The Left Side Of Everywhere, Dance Party
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Первый альбом культовой группы, включающий хиты « If I'm James Dean, You're Audrey Hepburn » и « The Bomb Dot Com V2.0 ». Первоначально выпущен в 2010 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sleeping With Sirens - With Ears To See, And Eyes To Hear (coloured) (4099964163162) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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