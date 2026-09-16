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Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка

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Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 2
Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 3
Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Space Age Bachelor Pad Music
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0644918001904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Space Age Bachelor Pad Music
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Avant Garde M.O.R., Space Age Bachelor Pad Music (Mellow), The Groop Play Chord X, Space Age Bachelor Pad Music (Foamy), Ronco Symphony, We're Not Adult Orientated, U.H.F. - M.F.P., We're Not Adult Orientated (Neu Wave Live)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Avant Garde M.O.R., Space Age Bachelor Pad Music (Mellow), The Groop Play Chord X, Space Age Bachelor Pad Music (Foamy), Ronco Symphony, We're Not Adult Orientated, U.H.F. - M.F.P., We're Not Adult Orientated (Neu Wave Live)

Отзывы о товаре Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0644918001904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Space Age Bachelor Pad Music
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Avant Garde M.O.R., Space Age Bachelor Pad Music (Mellow), The Groop Play Chord X, Space Age Bachelor Pad Music (Foamy), Ronco Symphony, We're Not Adult Orientated, U.H.F. - M.F.P., We're Not Adult Orientated (Neu Wave Live)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Avant Garde M.O.R., Space Age Bachelor Pad Music (Mellow), The Groop Play Chord X, Space Age Bachelor Pad Music (Foamy), Ronco Symphony, We're Not Adult Orientated, U.H.F. - M.F.P., We're Not Adult Orientated (Neu Wave Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Space Age Bachelor Pad Music (coloured) (0644918001904) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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