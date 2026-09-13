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Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2

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Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 1
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 2
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 3
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 4
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 5
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 6
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 7
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 8
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 9
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 10
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 11
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 12
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 13
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 14
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 15
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 16
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 17
Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
2x45 Вт
Количество каналов
2
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 1
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 2
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 3
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 4
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 5
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 6
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 7
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 8
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 9
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 10
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 11
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 12
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 13
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 14
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 15
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 16
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 17
  • Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715207
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
2x45 Вт
Количество каналов
2
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
400

Описание товара Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2

Автопроигрыватель Digma MCP-225W поддерживает воспроизведение музыки по Bluetooth. 4-канальное устройство обеспечивает мощность до 45 Вт на канал. На передней панели проигрывателя расположены разъемы AUX, USB Type-A и microSD. Имеется FM тюнер.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Digma MCP-225W 1DIN 2x45Вт v5.0 AUX 2




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
2x45 Вт
Количество каналов
2
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Развернуть
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автопроигрыватель Digma MCP-225W поддерживает воспроизведение музыки по Bluetooth. 4-канальное устройство обеспечивает мощность до 45 Вт на канал. На передней панели проигрывателя расположены разъемы AUX, USB Type-A и microSD. Имеется FM тюнер.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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