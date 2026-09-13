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Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С)

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Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 1
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 2
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 3
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 4
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 5
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 6
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 7
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x25 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 1
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 2
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 3
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 4
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 5
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 6
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 7
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715203
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x25 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х9
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С)

Автопроигрыватель Урал Молот АРС-МТ 111С выполнена в черном корпусе и соответствует типоразмеру 1 DIN. Модель поддерживает 4-канальное звучание, работает с динамиками общей мощностью 100 Вт (по 25 Вт на каждый из динамиков). Поддержка Bluetooth расширяет функционал автомагнитолы Урал Молот АРС-МТ 111С. Вы можете подключить к ней смартфон для прослушивания готовых плейлистов или звонков в режиме «hands-free». Принимая звонки, вы освобождаете руки и не нарушаете ПДД. FM-приемник позволяет переключаться на радиоэфир для получения актуальной информации. Наличие эквалайзера дает возможность настраивать звучание в зависимости от жанра или личных предпочтений. Прибор с RCA-выходами имеет входы AUX и USB на лицевой панели. Украшением устройства служит голубая подсветка. Она активируется при включении автомагнитолы.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 111С 1DIN 4x25Вт (МОЛОТ АРС-МТ 111С)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x25 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Развернуть
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автопроигрыватель Урал Молот АРС-МТ 111С выполнена в черном корпусе и соответствует типоразмеру 1 DIN. Модель поддерживает 4-канальное звучание, работает с динамиками общей мощностью 100 Вт (по 25 Вт на каждый из динамиков). Поддержка Bluetooth расширяет функционал автомагнитолы Урал Молот АРС-МТ 111С. Вы можете подключить к ней смартфон для прослушивания готовых плейлистов или звонков в режиме «hands-free». Принимая звонки, вы освобождаете руки и не нарушаете ПДД. FM-приемник позволяет переключаться на радиоэфир для получения актуальной информации. Наличие эквалайзера дает возможность настраивать звучание в зависимости от жанра или личных предпочтений. Прибор с RCA-выходами имеет входы AUX и USB на лицевой панели. Украшением устройства служит голубая подсветка. Она активируется при включении автомагнитолы.


Теги товара: 1 din
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Отзывы


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