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Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 10
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 11
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 12
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 13
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 14
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 1
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 2
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 3
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 4
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 5
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 6
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 7
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 8
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 9
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 10
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 11
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 12
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 13
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 14
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715187
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Характеристики

Бренд
Digma
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
290

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167

Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167



Теги товара: Full HD (1080)

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167




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Характеристики
Бренд
Digma
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167


Теги товара: Full HD (1080)
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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