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Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр.

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 10
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 11
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 12
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 13
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 14
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 15
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
126°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Датчик удара (G-сенсор)
да
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  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 9
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 10
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 11
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 12
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 13
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 14
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 15
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715185
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Характеристики

Бренд
Digma
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
126°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
200
Размеры в упаковке, см
14х11х7
Вес, г.
270

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр.

Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр.



Теги товара: С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
126°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
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Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
200
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр.


Теги товара: С микрофоном, Мини
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Отзывы


Видеорегистратор Digma FreeDrive 213 черный 2Mpix 1440x2560 126гр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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