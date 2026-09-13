Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Тип питания
батарея/аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 715163
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор
Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный, тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Фонарь на каждый день и компактный тактический фонарь. Partner C2 — это базовая модель серии, разработанной одновременно для повседневного использования и для специальных задач.
Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор – стоимость товара 4600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Partner C2 Magnet USB, холодный свет, 1100 лм, аккумулятор