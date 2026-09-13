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Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, Olive, Белый свет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, Olive, Белый свет

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715161
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Характеристики

Бренд
Armytek
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, Olive, Белый свет

Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, Olive, Белый свет

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Характеристики
Бренд
Armytek
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, Olive, Белый свет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1500 лм, Olive, Белый свет - стоимость товара 5040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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