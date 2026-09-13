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Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 6
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 7
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 8
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 9
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 10
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 11
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 12
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 13
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 14
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 15
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 16
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 17
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 18
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 19
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 20
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 21
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 22
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 23
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 24
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 25
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 26
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 27
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 28
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 29
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 30
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 31
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 32
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 33
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1400
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 6
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 7
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 8
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 9
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 10
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 11
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 12
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 13
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 14
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 15
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 16
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 17
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 18
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 19
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 20
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 21
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 22
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 23
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 24
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 25
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 26
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 27
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 28
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 29
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 30
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 31
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 32
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 33
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1400
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму

Dobermann Pro — это модель с узким углом света и плавным переходом между центральным пятном и боковой засветкой. Сочетание компактного корпуса и впечатляющих характеристик светового потока делает Dobermann Pro фонарем 2 в 1 для тактического использования и на каждый день. Фонарь яркостью в 1400 люмен лучше всего подходит для решения задач на средних дистанциях в 100-200 метров (максимальная дистанция света 363 метра). Dobermann Pro можно брать с собой в продолжительные поездки или на природу. Как и все модели обновленной тактической линейки, это готовое высокотехнологичное решение с аккумулятором и магнитным кабелем для зарядки от любого USB источника питания. Стандартный диаметр корпуса в 1 дюйм позволяет использовать фонарь с дополнительными тактическими аксессуарами: любыми подствольными креплениями и оригинальными выносными кнопками. Для удобного ежедневного ношения в комплект входят прочный нейлоновый чехол, стальная клипса и ремешок на руку.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1400
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Dobermann Pro — это модель с узким углом света и плавным переходом между центральным пятном и боковой засветкой. Сочетание компактного корпуса и впечатляющих характеристик светового потока делает Dobermann Pro фонарем 2 в 1 для тактического использования и на каждый день. Фонарь яркостью в 1400 люмен лучше всего подходит для решения задач на средних дистанциях в 100-200 метров (максимальная дистанция света 363 метра). Dobermann Pro можно брать с собой в продолжительные поездки или на природу. Как и все модели обновленной тактической линейки, это готовое высокотехнологичное решение с аккумулятором и магнитным кабелем для зарядки от любого USB источника питания. Стандартный диаметр корпуса в 1 дюйм позволяет использовать фонарь с дополнительными тактическими аксессуарами: любыми подствольными креплениями и оригинальными выносными кнопками. Для удобного ежедневного ношения в комплект входят прочный нейлоновый чехол, стальная клипса и ремешок на руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB Olive, 1400 лм, теплый свет, аккуму - стоимость товара 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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