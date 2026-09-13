Фонарь светодиодный поисковой Armytek Barracuda Pro Max, 2800 лм, холодный свет, аккумулятор
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
В наличии
Код товара: 715157
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 490 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х8
Вес, г.
800
Описание товара Фонарь светодиодный поисковой Armytek Barracuda Pro Max, 2800 лм, холодный свет, аккумулятор
Фонарь светодиодный поисковой Armytek Barracuda Pro Max, 2800 лм, холодный свет, аккумулятор
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Фонарь светодиодный поисковой Armytek Barracuda Pro Max, 2800 лм, холодный свет, аккумулятор
Фонарь светодиодный поисковой Armytek Barracuda Pro Max, 2800 лм, холодный свет, аккумулятор - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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