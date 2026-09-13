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Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый

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Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 1
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 2
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 3
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 4
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 5
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 6
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 7
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 8
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 9
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 10
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Назначение
универсальный
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 1
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 2
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 3
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 4
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 5
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 6
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 7
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 8
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 9
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 10
  • Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аксессуар
Назначение
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
60

Описание товара Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый

Оранжевый сигнальный жезл ATW-01 — это универсальный аксессуар для подачи сигналов, регулирования дорожного движения, обозначения места аварийной ситуации и для обеспечения рассеянного света в туристической палатке. Благодаря конусообразной конструкции и матовому материалу свет ручного фонаря с сигнальным жезлом распространяется одновременно во всех направлениях и виден на значительном расстоянии. Легкая и компактная модель без труда поместится в бардачке автомобиля или в походном рюкзаке. Оранжевый свет позволяет сохранить ночное зрение при чередовании включенного и выключенного света, не привлекает насекомых.

Отзывы о товаре Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аксессуар
Назначение
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Оранжевый сигнальный жезл ATW-01 — это универсальный аксессуар для подачи сигналов, регулирования дорожного движения, обозначения места аварийной ситуации и для обеспечения рассеянного света в туристической палатке. Благодаря конусообразной конструкции и матовому материалу свет ручного фонаря с сигнальным жезлом распространяется одновременно во всех направлениях и виден на значительном расстоянии. Легкая и компактная модель без труда поместится в бардачке автомобиля или в походном рюкзаке. Оранжевый свет позволяет сохранить ночное зрение при чередовании включенного и выключенного света, не привлекает насекомых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сигнальный жезл Armytek ATW-01 (Predator / Viking / Dobermann) / 200 мм, оранжевый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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