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Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max)

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Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 1
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 2
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 3
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 4
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 5
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 6
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 7
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 8
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 1
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 2
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 3
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 4
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 5
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 6
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 7
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 8
  • Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х2
Вес, г.
10

Описание товара Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max)

Силиконовая насадка для задней крышки ATC-01 — незаменимый аксессуар для тех, кто использует фонари при работе с металлом на промышленных предприятиях, в мастерских или дома. Насадка специально разработана для использования с большинством фонарей серий Wizard, Elf и Prime, чтобы защитить магнитный зарядный порт фонаря от кусочков металла или металлической стружки.

Отзывы о товаре Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max)




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Насадка
Страна производитель
Китай
Описание
Силиконовая насадка для задней крышки ATC-01 — незаменимый аксессуар для тех, кто использует фонари при работе с металлом на промышленных предприятиях, в мастерских или дома. Насадка специально разработана для использования с большинством фонарей серий Wizard, Elf и Prime, чтобы защитить магнитный зарядный порт фонаря от кусочков металла или металлической стружки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка защитная для задней крышки фонаря Armytek ATC-01/Wizard, Elf, Prime(кроме Pro Max) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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