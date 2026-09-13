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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
12
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4150
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 
Начислим 950 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум
12 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
12
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4150
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум

Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
12
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4150
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
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Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB + 18650 LR, 4150 лм,белый свет,аккум - стоимость товара 12500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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