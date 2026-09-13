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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715126
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Характеристики

Бренд
Armytek
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
300

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято

Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято




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Характеристики
Бренд
Armytek
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Olive, 2500 лм, холодный свет, аккумулято - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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