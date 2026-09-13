Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 MUV, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
Уникальный мультифонарь с четырьмя светодиодами для впечатляющего ультрафиолетового и белого света. Модель с четырьмя мощными диодами подходит для тех, кому нужен фонарь как для ежедневного, так и для узкоспециализированного профессионального использования. Дополнительный ультрафиолетовый свет позволяет осуществлять поиск утечек промышленных жидкостей с использованием флуоресцентного маркера на производстве и во время сервисного обслуживания, идентифицировать биологические жидкости при проведении судебно-медицинской экспертизы, проверять подлинность денежных купюр и паспортов. Белый свет яркостью в 1100 люмен оптимален для вечерних пробежек, велопрогулок, отдыха на природе, работы в гараже и строительства. Универсальность Wizard C2 WUV обусловлена несколькими вариантами фиксации: на голове с помощью прочного налобного крепления, на любом элементе одежды благодаря стальной клипсе, на металлических поверхностях за счет магнита в задней крышке. Модель совместима с фирменными креплениями ABM-01 для установки на велосипеде и AHM-02 для строительной каски.
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