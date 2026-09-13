Мультифонарь Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Sand, Белый свет, 2500 лм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
12
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2500
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 715107
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
12
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2500
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
200
Описание товара Мультифонарь Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Sand, Белый свет, 2500 лм
Идеальное решение для тех, кто ищет мощный многофункциональный фонарь для продолжительного профессионального и ежедневного использования. Модель отличается невероятной яркостью до 2500 люмен и дальностью света до 131 метра. Заряжается от любого USB-источника питания с помощью магнитного USB-кабеля. Мощный магнит в задней крышке позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. В комплект входит комфортное налобное крепление, клипса для фиксации на одежде или рюкзаке. Wizard C2 Pro совместим с креплением на каску AHM-02 и подходит для строительных работ.
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
12
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2500
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Идеальное решение для тех, кто ищет мощный многофункциональный фонарь для продолжительного профессионального и ежедневного использования. Модель отличается невероятной яркостью до 2500 люмен и дальностью света до 131 метра. Заряжается от любого USB-источника питания с помощью магнитного USB-кабеля. Мощный магнит в задней крышке позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. В комплект входит комфортное налобное крепление, клипса для фиксации на одежде или рюкзаке. Wizard C2 Pro совместим с креплением на каску AHM-02 и подходит для строительных работ.
Мультифонарь Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Sand, Белый свет, 2500 лм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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