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Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор

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Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
380
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715106
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
380
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор

Специализированный фонарь с красно-зеленым и белым светом Wizard C1 Pro — это компактный и легкий мультифонарь с профессиональным расширенным управлением. Надежный фонарь — это неотъемлемый элемент оборудования при выполнении специализированных задач. Однако бывают ситуации, когда стандартного набора цветов света оказывается недостаточно. Wizard C1 WRG с основным красно-зеленым световым потоком — это уникальный фонарь, разработанный специально для работы с травмами, в особенности сопровождающимися кровотечением. Такая модель незаменима в деятельности медицинских работников, преимущественно при оказании помощи в полевых условиях. Красно-зеленый свет обеспечивает необходимую видимость без ослепления или ухудшения адаптации к темноте, а также повышает контрастность цвета крови для более эффективного определения источника кровотечения. Красно-зеленый световой поток малозаметен со стороны, что станет дополнительным преимуществом для военных медиков. Кроме того, Wizard C1 WRG может использоваться охотниками при выслеживании раненного животного: такой фонарь лучше подсветит кровь на земле или траве. Для выполнения стандартных задач в условиях недостаточной видимости фонарь оснащен дополнительным белым светом с комфортной максимальной яркостью в 380 люмен.

Отзывы о товаре Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
380
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированный фонарь с красно-зеленым и белым светом Wizard C1 Pro — это компактный и легкий мультифонарь с профессиональным расширенным управлением. Надежный фонарь — это неотъемлемый элемент оборудования при выполнении специализированных задач. Однако бывают ситуации, когда стандартного набора цветов света оказывается недостаточно. Wizard C1 WRG с основным красно-зеленым световым потоком — это уникальный фонарь, разработанный специально для работы с травмами, в особенности сопровождающимися кровотечением. Такая модель незаменима в деятельности медицинских работников, преимущественно при оказании помощи в полевых условиях. Красно-зеленый свет обеспечивает необходимую видимость без ослепления или ухудшения адаптации к темноте, а также повышает контрастность цвета крови для более эффективного определения источника кровотечения. Красно-зеленый световой поток малозаметен со стороны, что станет дополнительным преимуществом для военных медиков. Кроме того, Wizard C1 WRG может использоваться охотниками при выслеживании раненного животного: такой фонарь лучше подсветит кровь на земле или траве. Для выполнения стандартных задач в условиях недостаточной видимости фонарь оснащен дополнительным белым светом с комфортной максимальной яркостью в 380 люмен.
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Отзывы


Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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