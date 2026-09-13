Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь Armytek Wizard C1 WRG, 380лм, 67м, белый/красный/зеленый свет, аккумулятор
Специализированный фонарь с красно-зеленым и белым светом Wizard C1 Pro — это компактный и легкий мультифонарь с профессиональным расширенным управлением. Надежный фонарь — это неотъемлемый элемент оборудования при выполнении специализированных задач. Однако бывают ситуации, когда стандартного набора цветов света оказывается недостаточно. Wizard C1 WRG с основным красно-зеленым световым потоком — это уникальный фонарь, разработанный специально для работы с травмами, в особенности сопровождающимися кровотечением. Такая модель незаменима в деятельности медицинских работников, преимущественно при оказании помощи в полевых условиях. Красно-зеленый свет обеспечивает необходимую видимость без ослепления или ухудшения адаптации к темноте, а также повышает контрастность цвета крови для более эффективного определения источника кровотечения. Красно-зеленый световой поток малозаметен со стороны, что станет дополнительным преимуществом для военных медиков. Кроме того, Wizard C1 WRG может использоваться охотниками при выслеживании раненного животного: такой фонарь лучше подсветит кровь на земле или траве. Для выполнения стандартных задач в условиях недостаточной видимости фонарь оснащен дополнительным белым светом с комфортной максимальной яркостью в 380 люмен.
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