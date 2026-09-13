Магнитное зарядное устройство Armytek AMC-03 для тактических фонарей Armytek с функцией Magnet USB
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 715105
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х1х1
Вес, г.
50
Описание товара Магнитное зарядное устройство Armytek AMC-03 для тактических фонарей Armytek с функцией Magnet USB
Магнитное зарядное устройство Armytek AMC-03 для тактических фонарей Armytek с функцией Magnet USB
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитКрепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for W...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКрепление магнитное подствольное Armytek AWM-03
-
В наличииЦена 1 410 руб. 2 236 руб.353 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм
-
В наличииЦена 1 410 руб. 2 236 руб.353 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, черный, 100 лм
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 12...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120...
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитАккумулятор незащищенный Armytek 18650 Li-Ion 3200 мАч
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и к...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитВыносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, зелены...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красны...
Магнитное зарядное устройство Armytek AMC-03 для тактических фонарей Armytek с функцией Magnet USB
Магнитное зарядное устройство Armytek AMC-03 для тактических фонарей Armytek с функцией Magnet USB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Магнитное зарядное устройство Armytek AMC-03 для тактических фонарей Armytek с функцией Magnet USB