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SSD Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G)

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Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 1
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 2
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 3
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 4
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
170
Энергопотребление, Вт
1.9
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 1
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 2
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 3
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 4
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715076
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
170
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G)

SSD накопитель HikVision представляет собой высокопроизводительное устройство для хранения данных, созданное с использованием современных технологий. Этот накопитель сочетает в себе надежность и эффективность, идеально подходя для широкого спектра задач — от повседневного использования до более требовательных приложений. Ключевые характеристики данного SSD включают отсутствие DRAM буфера, что способствует более экономичному потреблению энергии, составляющему всего 1,9 Вт. Время наработки на отказ составляет 1 500 000 часов, что говорит о его высокой надежности. Накопитель предлагает максимальный ресурс записи (TBW) до 170 Тб, что позволяет обрабатывать большой объем данных в процессе эксплуатации. Объем устройства составляет 512 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения важных файлов и приложений. В части производительности, SSD накопитель от HikVision демонстрирует скорость записи до 450 МБайт/с и скорость чтения до 530 МБайт/с, обеспечивая быстрое и плавное выполнение операций с данными. Это достижимо благодаря применению 3D NAND флэш-памяти и интерфейсу подключения SATA. Форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко интегрировать накопитель в различные системы, делая его универсальным решением как для обновления существующих систем, так и для использования в новых сборках компьютерных систем. Произведенный в Китае, бренд HikVision гарантирует стабильно высокое качество своей продукции, укрепляя свою репутацию на рынке технологий хранения данных. Этот SSD накопитель является великолепным выбором для тех, кто ищет надежное и экономичное решение для своих потребностей в хранении данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
170
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
1.9
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель HikVision представляет собой высокопроизводительное устройство для хранения данных, созданное с использованием современных технологий. Этот накопитель сочетает в себе надежность и эффективность, идеально подходя для широкого спектра задач — от повседневного использования до более требовательных приложений. Ключевые характеристики данного SSD включают отсутствие DRAM буфера, что способствует более экономичному потреблению энергии, составляющему всего 1,9 Вт. Время наработки на отказ составляет 1 500 000 часов, что говорит о его высокой надежности. Накопитель предлагает максимальный ресурс записи (TBW) до 170 Тб, что позволяет обрабатывать большой объем данных в процессе эксплуатации. Объем устройства составляет 512 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения важных файлов и приложений. В части производительности, SSD накопитель от HikVision демонстрирует скорость записи до 450 МБайт/с и скорость чтения до 530 МБайт/с, обеспечивая быстрое и плавное выполнение операций с данными. Это достижимо благодаря применению 3D NAND флэш-памяти и интерфейсу подключения SATA. Форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко интегрировать накопитель в различные системы, делая его универсальным решением как для обновления существующих систем, так и для использования в новых сборках компьютерных систем. Произведенный в Китае, бренд HikVision гарантирует стабильно высокое качество своей продукции, укрепляя свою репутацию на рынке технологий хранения данных. Этот SSD накопитель является великолепным выбором для тех, кто ищет надежное и экономичное решение для своих потребностей в хранении данных.
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Отзывы


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