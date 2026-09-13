Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 1
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 2
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 3
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 4
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Энергопотребление
2.5
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 1
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 2
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 3
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 4
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715072
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G)

HIKVISION представляет новый SSD-накопитель объемом 256 Гб, идеально подходящий для различных компьютерных задач. Этот накопитель выполнен в современном форм-факторе M.2 2280, что позволяет ему легко вписаться в большинство современных систем, экономя пространство и обеспечивая высокую производительность. Благодаря использованию интерфейса подключения SATA, диск обеспечивает скорость чтения до 560 МБайт/с и скорость записи до 480 МБайт/с, что делает его отличным выбором для быстрого доступа к данным и их записи. Одной из ключевых особенностей этого SSD является использование надежной 3D NAND флэш-памяти, которая гарантирует высокую производительность и длительный срок службы устройства. Накопитель спроектирован для продолжительной работы, подтверждением чему служит среднее время наработки на отказ до 1 500 000 часов. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, SSD-накопитель HIKVISION демонстрирует впечатляющие показатели по максимальному ресурсу записи — до 70 ТБ, что гарантирует надежное хранение и регулярное использование данных в течение длительного времени. Произведенный в Китае, этот накопитель отличается низким энергопотреблением в 2,5 Вт, что способствует экономии энергии и меньшему тепловыделению, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокой нагрузки. SSD от HIKVISION — это надежное решение, отвечающее всем современным требованиям к производительности и надежности, что делает его отличным выбором как для использования в домашних условиях, так и в офисной среде.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
2.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
HIKVISION представляет новый SSD-накопитель объемом 256 Гб, идеально подходящий для различных компьютерных задач. Этот накопитель выполнен в современном форм-факторе M.2 2280, что позволяет ему легко вписаться в большинство современных систем, экономя пространство и обеспечивая высокую производительность. Благодаря использованию интерфейса подключения SATA, диск обеспечивает скорость чтения до 560 МБайт/с и скорость записи до 480 МБайт/с, что делает его отличным выбором для быстрого доступа к данным и их записи. Одной из ключевых особенностей этого SSD является использование надежной 3D NAND флэш-памяти, которая гарантирует высокую производительность и длительный срок службы устройства. Накопитель спроектирован для продолжительной работы, подтверждением чему служит среднее время наработки на отказ до 1 500 000 часов. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, SSD-накопитель HIKVISION демонстрирует впечатляющие показатели по максимальному ресурсу записи — до 70 ТБ, что гарантирует надежное хранение и регулярное использование данных в течение длительного времени. Произведенный в Китае, этот накопитель отличается низким энергопотреблением в 2,5 Вт, что способствует экономии энергии и меньшему тепловыделению, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокой нагрузки. SSD от HIKVISION — это надежное решение, отвечающее всем современным требованиям к производительности и надежности, что делает его отличным выбором как для использования в домашних условиях, так и в офисной среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Hikvision SATA-III 256Gb (HS-SSD-WAVE(N) 256G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...