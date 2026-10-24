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SSD Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)

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Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 1
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 2
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 3
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
460
Скорость записи, Мб/с
370
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
1.3
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 1
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 2
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 3
  • Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
460
Скорость записи, Мб/с
370
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
1.3
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)

Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
460
Скорость записи, Мб/с
370
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
1.3
Описание
Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G) - по цене 2160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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