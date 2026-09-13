Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI)
ADATA XPG MARS 980 STORM – это современный SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4, обеспечивающий рекордную скорость чтения и записи. Благодаря поддержке NVMe 2.0 и 3D NAND-памяти, этот накопитель идеально подходит для геймеров, профессионалов в области обработки видео и данных, а также энтузиастов, требующих максимальной производительности. Модель оснащена радиатором для эффективного теплоотвода, что гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость передачи данных Скорость чтения – до 14 000 МБ/с , записи – до 13 000 МБ/с – это один из самых быстрых SSD на рынке. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель в 2–3 раза превосходит по скорости PCIe 4.0-решения, что ускоряет загрузку игр, рендеринг видео и работу с большими файлами. Высокая производительность при многозадачности Показатели 2 000 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) обеспечивают мгновенный отклик системы даже при работе с тяжелыми приложениями. Это делает MARS 980 STORM отличным выбором для профессиональных рабочих станций и серверов. Надежность и долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 1480 ТБ , а показатель DWPD (Daily Writes Per Day) – 0.4 , что гарантирует длительный срок службы даже при активном использовании. Технология 3D NAND повышает устойчивость накопителя к износу. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный радиатор предотвращает перегрев и троттлинг, поддерживая стабильную производительность в продолжительных сессиях игр или при обработке данных. Совместимость и универсальность Форм-фактор M.2 2280 позволяет установить SSD в большинство современных ПК и ноутбуков. Поддержка NVMe 2.0 обеспечивает совместимость с новейшими платформами на базе AMD и Intel.
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