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SSD Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI)

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Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 1
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 2
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 3
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 4
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 5
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 6
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 7
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 8
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 9
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 10
Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 10
  • Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715006
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI)

ADATA XPG MARS 980 STORM – это современный SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4, обеспечивающий рекордную скорость чтения и записи. Благодаря поддержке NVMe 2.0 и 3D NAND-памяти, этот накопитель идеально подходит для геймеров, профессионалов в области обработки видео и данных, а также энтузиастов, требующих максимальной производительности. Модель оснащена радиатором для эффективного теплоотвода, что гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость передачи данных Скорость чтения – до 14 000 МБ/с , записи – до 13 000 МБ/с – это один из самых быстрых SSD на рынке. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель в 2–3 раза превосходит по скорости PCIe 4.0-решения, что ускоряет загрузку игр, рендеринг видео и работу с большими файлами. Высокая производительность при многозадачности Показатели 2 000 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) обеспечивают мгновенный отклик системы даже при работе с тяжелыми приложениями. Это делает MARS 980 STORM отличным выбором для профессиональных рабочих станций и серверов. Надежность и долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 1480 ТБ , а показатель DWPD (Daily Writes Per Day) – 0.4 , что гарантирует длительный срок службы даже при активном использовании. Технология 3D NAND повышает устойчивость накопителя к износу. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный радиатор предотвращает перегрев и троттлинг, поддерживая стабильную производительность в продолжительных сессиях игр или при обработке данных. Совместимость и универсальность Форм-фактор M.2 2280 позволяет установить SSD в большинство современных ПК и ноутбуков. Поддержка NVMe 2.0 обеспечивает совместимость с новейшими платформами на базе AMD и Intel.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 2Tb Mars 980 Storm (SMAR-980S-2TCI)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14000
Скорость записи, Мб/с
13000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA XPG MARS 980 STORM – это современный SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4, обеспечивающий рекордную скорость чтения и записи. Благодаря поддержке NVMe 2.0 и 3D NAND-памяти, этот накопитель идеально подходит для геймеров, профессионалов в области обработки видео и данных, а также энтузиастов, требующих максимальной производительности. Модель оснащена радиатором для эффективного теплоотвода, что гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость передачи данных Скорость чтения – до 14 000 МБ/с , записи – до 13 000 МБ/с – это один из самых быстрых SSD на рынке. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 накопитель в 2–3 раза превосходит по скорости PCIe 4.0-решения, что ускоряет загрузку игр, рендеринг видео и работу с большими файлами. Высокая производительность при многозадачности Показатели 2 000 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) обеспечивают мгновенный отклик системы даже при работе с тяжелыми приложениями. Это делает MARS 980 STORM отличным выбором для профессиональных рабочих станций и серверов. Надежность и долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 1480 ТБ , а показатель DWPD (Daily Writes Per Day) – 0.4 , что гарантирует длительный срок службы даже при активном использовании. Технология 3D NAND повышает устойчивость накопителя к износу. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный радиатор предотвращает перегрев и троттлинг, поддерживая стабильную производительность в продолжительных сессиях игр или при обработке данных. Совместимость и универсальность Форм-фактор M.2 2280 позволяет установить SSD в большинство современных ПК и ноутбуков. Поддержка NVMe 2.0 обеспечивает совместимость с новейшими платформами на базе AMD и Intel.
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Отзывы


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