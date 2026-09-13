Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515)
Аккумуляторная цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ "Без ЗУ и АКБ" с цепью, состоящей из 52-х звеньев, позволит быстро распилить древесину разных сортов. Для работы инструмента потребуется литий-ионный аккумулятор на 18 В с подходящим ЗУ. Благодаря защите от случайного включения, нескользящей прорезиненной рукоятке, наличию антивибрационной и системы торможения двигателя вы надежно защищены от чрезвычайных ситуаций. В основе прибора Elitech ПЦА 36БЛ "Без ЗУ и АКБ" используется поперечный двигатель с баком для 220 мл масла. Оборудование дополнено безинструментальным механизмом натяжения и системой автосмазки цепи. Инструмент весит 5 кг и обладает размерами 23x22x78 см.
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