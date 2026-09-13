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Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515)

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Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 1
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 2
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 3
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 4
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 5
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 6
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 7
Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество звеньев цепи
52
Емкость аккумулятора
4000
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 1
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 2
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 3
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 4
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 5
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 6
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 7
  • Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14&quot; (35cm) (195515) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714979
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип пилы
цепная
Модель
ПЦА 36БЛ
Комплектация
Пила, Шина, Цепь, Чехол шины, Руководство по эксплуатации.
Количество звеньев цепи
52
Объём масляного бака, л
0.22
Шаг цепи
3/8
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х26х21
Вес, кг.
5

Описание товара Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515)

Аккумуляторная цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ "Без ЗУ и АКБ" с цепью, состоящей из 52-х звеньев, позволит быстро распилить древесину разных сортов. Для работы инструмента потребуется литий-ионный аккумулятор на 18 В с подходящим ЗУ. Благодаря защите от случайного включения, нескользящей прорезиненной рукоятке, наличию антивибрационной и системы торможения двигателя вы надежно защищены от чрезвычайных ситуаций. В основе прибора Elitech ПЦА 36БЛ "Без ЗУ и АКБ" используется поперечный двигатель с баком для 220 мл масла. Оборудование дополнено безинструментальным механизмом натяжения и системой автосмазки цепи. Инструмент весит 5 кг и обладает размерами 23x22x78 см.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515)




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип пилы
цепная
Модель
ПЦА 36БЛ
Комплектация
Пила, Шина, Цепь, Чехол шины, Руководство по эксплуатации.
Количество звеньев цепи
52
Объём масляного бака, л
0.22
Шаг цепи
3/8
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
4000
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ "Без ЗУ и АКБ" с цепью, состоящей из 52-х звеньев, позволит быстро распилить древесину разных сортов. Для работы инструмента потребуется литий-ионный аккумулятор на 18 В с подходящим ЗУ. Благодаря защите от случайного включения, нескользящей прорезиненной рукоятке, наличию антивибрационной и системы торможения двигателя вы надежно защищены от чрезвычайных ситуаций. В основе прибора Elitech ПЦА 36БЛ "Без ЗУ и АКБ" используется поперечный двигатель с баком для 220 мл масла. Оборудование дополнено безинструментальным механизмом натяжения и системой автосмазки цепи. Инструмент весит 5 кг и обладает размерами 23x22x78 см.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепная пила Elitech ПЦА 36БЛ (E1611.001.00) аккум. дл.шины:14" (35cm) (195515) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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