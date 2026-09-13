Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00)
Корпус Thermaltake представляет собой стильное и функциональное решение для любителей качественных и компактных сборок. Выполненный в цвете беж, он придаст вашему рабочему пространству элегантный и современный вид. Сочетание стали и стекла в конструкции корпуса не только обеспечивает прочность, но и добавляет эстетического наслаждения благодаря наличию окна на боковой стенке, через которое можно любоваться внутренним устройством компьютера. Корпус стандарта Micro-Tower отлично подойдет для размещения систем на базе материнских плат формата mini-ITX и mATX. Благодаря эргономичному дизайну и продуманности внутреннего пространства в него можно установить процессорный кулер высотой до 210 мм и видеокарту длиной до 400 мм, что делает его идеальным для мощных игр и ресурсоемких задач. Возможность установки трех 2,5-дюймовых и трех 3,5-дюймовых накопителей дополнительно расширяет возможности хранения данных. Система охлаждения включает два встроенных вентилятора размером 140 мм, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и поддержание комфортной температуры внутри корпуса. Слоты расширения в количестве четырех штук, а также нижнее расположение блока питания, который не включен в комплект, позволяют конфигурировать систему в соответствии с индивидуальными нуждами и предпочтениями. Вес корпуса составляет 8,3 кг, что делает его устойчивым и надежным. Thermaltake — это бренд, известный своими инновациями и качеством, и данный корпус не исключение, предлагая пользователям гибкость и возможности для создания самобытной и мощной системы.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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