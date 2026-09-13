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Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00)

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Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714957
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
551 x 342 x 281 мм
Макс. высота процессорного кулера
210
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х41х36
Вес, кг.
10.17

Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00)

Корпус Thermaltake представляет собой стильное и функциональное решение для любителей качественных и компактных сборок. Выполненный в цвете беж, он придаст вашему рабочему пространству элегантный и современный вид. Сочетание стали и стекла в конструкции корпуса не только обеспечивает прочность, но и добавляет эстетического наслаждения благодаря наличию окна на боковой стенке, через которое можно любоваться внутренним устройством компьютера. Корпус стандарта Micro-Tower отлично подойдет для размещения систем на базе материнских плат формата mini-ITX и mATX. Благодаря эргономичному дизайну и продуманности внутреннего пространства в него можно установить процессорный кулер высотой до 210 мм и видеокарту длиной до 400 мм, что делает его идеальным для мощных игр и ресурсоемких задач. Возможность установки трех 2,5-дюймовых и трех 3,5-дюймовых накопителей дополнительно расширяет возможности хранения данных. Система охлаждения включает два встроенных вентилятора размером 140 мм, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и поддержание комфортной температуры внутри корпуса. Слоты расширения в количестве четырех штук, а также нижнее расположение блока питания, который не включен в комплект, позволяют конфигурировать систему в соответствии с индивидуальными нуждами и предпочтениями. Вес корпуса составляет 8,3 кг, что делает его устойчивым и надежным. Thermaltake — это бренд, известный своими инновациями и качеством, и данный корпус не исключение, предлагая пользователям гибкость и возможности для создания самобытной и мощной системы.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake The Tower 300 Gravel Send коричневый (CA-1Y4-00SGWN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
551 x 342 x 281 мм
Макс. высота процессорного кулера
210
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake представляет собой стильное и функциональное решение для любителей качественных и компактных сборок. Выполненный в цвете беж, он придаст вашему рабочему пространству элегантный и современный вид. Сочетание стали и стекла в конструкции корпуса не только обеспечивает прочность, но и добавляет эстетического наслаждения благодаря наличию окна на боковой стенке, через которое можно любоваться внутренним устройством компьютера. Корпус стандарта Micro-Tower отлично подойдет для размещения систем на базе материнских плат формата mini-ITX и mATX. Благодаря эргономичному дизайну и продуманности внутреннего пространства в него можно установить процессорный кулер высотой до 210 мм и видеокарту длиной до 400 мм, что делает его идеальным для мощных игр и ресурсоемких задач. Возможность установки трех 2,5-дюймовых и трех 3,5-дюймовых накопителей дополнительно расширяет возможности хранения данных. Система охлаждения включает два встроенных вентилятора размером 140 мм, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и поддержание комфортной температуры внутри корпуса. Слоты расширения в количестве четырех штук, а также нижнее расположение блока питания, который не включен в комплект, позволяют конфигурировать систему в соответствии с индивидуальными нуждами и предпочтениями. Вес корпуса составляет 8,3 кг, что делает его устойчивым и надежным. Thermaltake — это бренд, известный своими инновациями и качеством, и данный корпус не исключение, предлагая пользователям гибкость и возможности для создания самобытной и мощной системы.
Самовывоз
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Отзывы


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