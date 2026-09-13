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Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00)

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Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714955
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
270x559x513 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
443
Места для доп. вентиляторов
8 x 120x120 мм, 6 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
зеленый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х35
Вес, кг.
16.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00)

Thermaltake CTE E550 TG - это панорамный корпус с тремя панелями из кристально чистого закаленного стекла которые окружают всю начинку вашего компьютера. Благодаря этому, удаётся получить эффект как у корпусов с открытой структурой. Созданный для демонстрации всех прелестей вашего компьютера, двухкамерный корпус формата mid-tower CTE E550 TG имеет три панели из закаленного стекла и поддерживающий материнские платы со скрытыми разъёмами. Установка видеокарты предусмотрена в трёх положениях, для максимальной персонализации конкретной сборки. Можно установить радиатор для системы жидкостного охлаждения длиной до 420мм с правой стороны от материнской платы и девять вентиляторов размером 120мм или шесть, но размером 140мм. Благодаря элегантному внешнему виду продуманному внутреннему дизайну, CTE E550 TG предоставляет пользователям максимальную свободу действий при создании индивидуальной конфигурации.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E550 TG Matcha зеленый (CA-1Z8-00MEWN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
270x559x513 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
443
Места для доп. вентиляторов
8 x 120x120 мм, 6 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
зеленый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Thermaltake CTE E550 TG - это панорамный корпус с тремя панелями из кристально чистого закаленного стекла которые окружают всю начинку вашего компьютера. Благодаря этому, удаётся получить эффект как у корпусов с открытой структурой. Созданный для демонстрации всех прелестей вашего компьютера, двухкамерный корпус формата mid-tower CTE E550 TG имеет три панели из закаленного стекла и поддерживающий материнские платы со скрытыми разъёмами. Установка видеокарты предусмотрена в трёх положениях, для максимальной персонализации конкретной сборки. Можно установить радиатор для системы жидкостного охлаждения длиной до 420мм с правой стороны от материнской платы и девять вентиляторов размером 120мм или шесть, но размером 140мм. Благодаря элегантному внешнему виду продуманному внутреннему дизайну, CTE E550 TG предоставляет пользователям максимальную свободу действий при создании индивидуальной конфигурации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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