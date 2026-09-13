Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E550 TG Gravel Sand коричневый (CA-1Z8-00MGWN-00)
Корпус Thermaltake — это стильный и функциональный выбор для ценителей высококачественных комплектующих и стильного дизайна. Выполненный из прочной стали с акцентами из стекла, этот корпус предлагает идеальное сочетание прочности и утончённости. Бежевый цвет добавляет уникальный штрих, выделяя корпус среди традиционных цветов, а передняя дверь придаёт устройству элегантный внешний вид и обеспечивает лёгкий доступ к внутреннему пространству. Окно на боковой стенке позволяет не просто оценить эстетику сборки, но и облегчает контроль за состоянием компонентов. С его форм-фактором Midi-Tower, корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя широкий выбор конфигураций для вашего ПК. Максимальная длина видеокарты составляет внушительные 443 мм, что позволяет задуматься о мощных видеокартах для серьёзных игровых систем или графических станций. С блоком питания, монтируемым в нижней части, достигается отличный баланс и циркуляция воздуха для охлаждения системы. Внутри предусмотрено два 2,5-дюймовых и два 3,5-дюймовых отсека для установки накопителей, что делает его универсальным инструментом для адаптации под разные нужды в хранении данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, обеспечивая совместимость с большинством популярных моделей на рынке. Thermaltake оснастила корпус шестью встроенными вентиляторами: три 120 мм и три 140 мм, обеспечивая отличную вентиляцию и эффективное охлаждение компонентов даже под серьёзной нагрузкой. При весе 14,5 кг, этот корпус сочетает в себе прочность и премиальные материалы, что делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся создать мощную и эстетически привлекательную систему.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, 3 x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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