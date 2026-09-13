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Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00)

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Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714953
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
324.6 х 645 х 685 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
630
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4х140 мм
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Slim-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
9
Число внутренних отсеков 3.5
9
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х77х45
Вес, кг.
27.5

Описание товара Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00)

Корпус THERMALTAKE — это высококачественное решение для энтузиастов, желающих собрать мощную систему с акцентом на стиль и функциональность. Этот Slim-Tower корпус выполнен из прочной стали, что гарантирует его долговечность и надежность. Он окрашен в классический черный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер и подчеркнет строгий дизайн вашей сборки. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является его впечатляющая вместительность. Он поддерживает установку видеокарт длиной до 630 мм, что позволит вам использовать практически любую современную модель, включая самые топовые видеокарты. Благодаря нижнему расположению блока питания обеспечивается отличная циркуляция воздуха и простота сборки системы. Корпус имеет 10 слотов расширения, что открывает широкие возможности для установки дополнительных карт и модулей, таких как звуковые карты или сетевые адаптеры. Для охлаждения ваших комплектующих предусмотрена установка встроенных вентиляторов: три вентилятора диаметром 120 мм и три вентилятора диаметром 140 мм, которые обеспечат эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Поддерживаются материнские платы форматов ATX, mATX и E-ATX, что делает корпус универсальным выбором для различных конфигураций. Максимальная высота процессорного кулера составляет 190 мм, что позволяет использовать большинство моделей на рынке. Корпус THERMALTAKE является отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Он предоставляет множество возможностей для модернизации и оптимизации вашей системы, оставаясь при этом стильным и надежным элементом вашего компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
324.6 х 645 х 685 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
630
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4х140 мм
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Slim-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
9
Число внутренних отсеков 3.5
9
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус THERMALTAKE — это высококачественное решение для энтузиастов, желающих собрать мощную систему с акцентом на стиль и функциональность. Этот Slim-Tower корпус выполнен из прочной стали, что гарантирует его долговечность и надежность. Он окрашен в классический черный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер и подчеркнет строгий дизайн вашей сборки. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является его впечатляющая вместительность. Он поддерживает установку видеокарт длиной до 630 мм, что позволит вам использовать практически любую современную модель, включая самые топовые видеокарты. Благодаря нижнему расположению блока питания обеспечивается отличная циркуляция воздуха и простота сборки системы. Корпус имеет 10 слотов расширения, что открывает широкие возможности для установки дополнительных карт и модулей, таких как звуковые карты или сетевые адаптеры. Для охлаждения ваших комплектующих предусмотрена установка встроенных вентиляторов: три вентилятора диаметром 120 мм и три вентилятора диаметром 140 мм, которые обеспечат эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Поддерживаются материнские платы форматов ATX, mATX и E-ATX, что делает корпус универсальным выбором для различных конфигураций. Максимальная высота процессорного кулера составляет 190 мм, что позволяет использовать большинство моделей на рынке. Корпус THERMALTAKE является отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Он предоставляет множество возможностей для модернизации и оптимизации вашей системы, оставаясь при этом стильным и надежным элементом вашего компьютера.
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Отзывы


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