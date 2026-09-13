Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake AX700 Glass черный (CA-11B-00F1WN-00)
Корпус THERMALTAKE — это высококачественное решение для энтузиастов, желающих собрать мощную систему с акцентом на стиль и функциональность. Этот Slim-Tower корпус выполнен из прочной стали, что гарантирует его долговечность и надежность. Он окрашен в классический черный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер и подчеркнет строгий дизайн вашей сборки. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является его впечатляющая вместительность. Он поддерживает установку видеокарт длиной до 630 мм, что позволит вам использовать практически любую современную модель, включая самые топовые видеокарты. Благодаря нижнему расположению блока питания обеспечивается отличная циркуляция воздуха и простота сборки системы. Корпус имеет 10 слотов расширения, что открывает широкие возможности для установки дополнительных карт и модулей, таких как звуковые карты или сетевые адаптеры. Для охлаждения ваших комплектующих предусмотрена установка встроенных вентиляторов: три вентилятора диаметром 120 мм и три вентилятора диаметром 140 мм, которые обеспечат эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Поддерживаются материнские платы форматов ATX, mATX и E-ATX, что делает корпус универсальным выбором для различных конфигураций. Максимальная высота процессорного кулера составляет 190 мм, что позволяет использовать большинство моделей на рынке. Корпус THERMALTAKE является отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Он предоставляет множество возможностей для модернизации и оптимизации вашей системы, оставаясь при этом стильным и надежным элементом вашего компьютера.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, 3 x 140 мм, Нижнее, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, 3 x 140 мм, Нижнее, С вентилятором
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