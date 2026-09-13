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Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714937
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х50х29
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL)

Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL)

Отзывы о товаре Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Montech Sky One Lite черный (SKY ONE LITE BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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