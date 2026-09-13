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Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE)

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Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 1
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 2
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 3
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 4
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 5
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 6
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 7
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 8
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 9
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 10
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 11
Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 1
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 2
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 3
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 4
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 5
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 6
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 7
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 8
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 9
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 10
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 11
  • Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714933
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
300x442x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники), 2 x USB 3.0, USB Type C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
синий
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Размеры в упаковке, см
56х52х39
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE)

Корпус Montech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Этот корпус выполнен в форм-факторе Midi-Tower и подходит для установки материнских плат форматов ATX. Он оснащен семью слотами расширения, что позволяет установить различные дополнительные компоненты. Дизайн корпуса привлекает внимание своим современным внешним видом: сочетание стали, пластика и стекла в конструкции подчеркивает его премиальность. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, что позволяет любоваться внутренней сборкой и подсветкой компонентов. ARGB-подсветка добавляет визуальной привлекательности, делая сборку уникальной. Корпус Montech имеет синий цвет, который выделяет его среди других решений. Внутри достаточно места для установки серьезных комплектующих: максимальная высота процессорного кулера может достигать 175 мм, а длина видеокарты— до 420 мм, что дает возможность использовать самые современные и мощные компоненты. Вес корпуса составляет 8 кг, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции. Он также оснащен четырьмя встроенными вентиляторами диаметром 120 мм, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Место для установки блока питания находится в нижней части, что помогает оптимизировать внутреннее пространство и улучшить циркуляцию воздуха. Для хранения данных предусмотрено пять внутренних отсеков формата 3.5 дюйма, что позволяет легко организовать большой объем хранилища. Корпус не комплектуется блоком питания и встроенным кард-ридером, предоставляя пользователю возможность выбрать подходящие компоненты по своему усмотрению. Этот корпус Montech обеспечит не только качественное и эффективное охлаждение вашей системы, но и придаст стильный внешний вид любой игровой или рабочей установке.

Отзывы о товаре Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
300x442x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники), 2 x USB 3.0, USB Type C
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
синий
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Описание
Корпус Montech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Этот корпус выполнен в форм-факторе Midi-Tower и подходит для установки материнских плат форматов ATX. Он оснащен семью слотами расширения, что позволяет установить различные дополнительные компоненты. Дизайн корпуса привлекает внимание своим современным внешним видом: сочетание стали, пластика и стекла в конструкции подчеркивает его премиальность. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, что позволяет любоваться внутренней сборкой и подсветкой компонентов. ARGB-подсветка добавляет визуальной привлекательности, делая сборку уникальной. Корпус Montech имеет синий цвет, который выделяет его среди других решений. Внутри достаточно места для установки серьезных комплектующих: максимальная высота процессорного кулера может достигать 175 мм, а длина видеокарты— до 420 мм, что дает возможность использовать самые современные и мощные компоненты. Вес корпуса составляет 8 кг, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции. Он также оснащен четырьмя встроенными вентиляторами диаметром 120 мм, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Место для установки блока питания находится в нижней части, что помогает оптимизировать внутреннее пространство и улучшить циркуляцию воздуха. Для хранения данных предусмотрено пять внутренних отсеков формата 3.5 дюйма, что позволяет легко организовать большой объем хранилища. Корпус не комплектуется блоком питания и встроенным кард-ридером, предоставляя пользователю возможность выбрать подходящие компоненты по своему усмотрению. Этот корпус Montech обеспечит не только качественное и эффективное охлаждение вашей системы, но и придаст стильный внешний вид любой игровой или рабочей установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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