Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech King 95 Pro голубой (KING 95 PRO BLUE)
Корпус Montech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Этот корпус выполнен в форм-факторе Midi-Tower и подходит для установки материнских плат форматов ATX. Он оснащен семью слотами расширения, что позволяет установить различные дополнительные компоненты. Дизайн корпуса привлекает внимание своим современным внешним видом: сочетание стали, пластика и стекла в конструкции подчеркивает его премиальность. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, что позволяет любоваться внутренней сборкой и подсветкой компонентов. ARGB-подсветка добавляет визуальной привлекательности, делая сборку уникальной. Корпус Montech имеет синий цвет, который выделяет его среди других решений. Внутри достаточно места для установки серьезных комплектующих: максимальная высота процессорного кулера может достигать 175 мм, а длина видеокарты— до 420 мм, что дает возможность использовать самые современные и мощные компоненты. Вес корпуса составляет 8 кг, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции. Он также оснащен четырьмя встроенными вентиляторами диаметром 120 мм, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Место для установки блока питания находится в нижней части, что помогает оптимизировать внутреннее пространство и улучшить циркуляцию воздуха. Для хранения данных предусмотрено пять внутренних отсеков формата 3.5 дюйма, что позволяет легко организовать большой объем хранилища. Корпус не комплектуется блоком питания и встроенным кард-ридером, предоставляя пользователю возможность выбрать подходящие компоненты по своему усмотрению. Этот корпус Montech обеспечит не только качественное и эффективное охлаждение вашей системы, но и придаст стильный внешний вид любой игровой или рабочей установке.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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