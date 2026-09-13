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Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)

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Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 1
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 2
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 3
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 4
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 5
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 6
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 7
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 8
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 9
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 10
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 11
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 1
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 2
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 3
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 4
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 5
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 6
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 7
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 8
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 9
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 10
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 11
  • Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714932
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
300x442x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 2x120 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2х140 мм, на нижней панели: 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники), 2 x USB 3.0, USB Type C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х39
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)

Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)

Отзывы о товаре Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
300x442x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 2x120 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2х140 мм, на нижней панели: 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
Audio (микрофон + наушники), 2 x USB 3.0, USB Type C
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech King 95 Pro белый (KING 95 PRO WH)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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