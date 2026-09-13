Корпус Montech Air 903 Max черный (AIR 903 MAX BL)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х49х29
Вес, кг.
7
Описание товара Корпус Montech Air 903 Max черный (AIR 903 MAX BL)
Корпус Montech Air 903 Max черный (AIR 903 MAX BL)
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Корпус Montech Air 903 Max черный (AIR 903 MAX BL)
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