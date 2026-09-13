Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE)
Корпус MONTECH представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, он сочетает в себе прочность и эстетичность благодаря использованию качественных материалов: стали, пластика и стекла. Миниатюрный форм-фактор Mini-Tower позволяет удобно разместить корпус в любых условиях, сохраняя при этом отличную вентиляцию и легкость доступа к компонентам. Особенность этого корпуса — наличие бокового окна из закаленного стекла, которое придает сборке не только современный внешний вид, но и дает возможность любоваться внутренними компонентами. При этом корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 161 мм и видеокарты длиной до 330 мм, что позволяет разместить мощные компоненты даже в таком компактном форм-факторе. В корпусе предусмотрены 4 слота расширения, обеспечивающие гибкость конфигурации и возможность подключения различных дополнительных устройств. Он способен вместить до двух 3.5-дюймовых и двух 2.5-дюймовых накопителей, что позволяет гибко выбирать и менять конфигурации хранилища. Блок питания здесь располагается в нижней части, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает организацию внутреннего пространства. Совместимость с платами формата mini-ITX и mATX делает этот корпус универсальным решением как для компактных, так и для более производительных сборок. При отсутствии встроенного кард-ридера корпус сохраняет минималистичный вид и является отличным выбором для пользователей, ценящих эффективное использование пространства и современный дизайн. Вес корпуса составляет 6 кг, что делает его достаточно легким для переноски и установки. Бренд Montech гарантирует надежность и качество, подтвержденные опытом и положительными отзывами пользователей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитКорпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702 (FL-702-FZ450-U32)
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитКорпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитКорпус Zalman S3 Tempered Glass Window Black
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Montech Air 100 Lite белый (AIR 100 LITE WHITE)