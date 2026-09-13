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Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0)

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Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714913
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 2 x 140 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
238 x 503 x 482 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х33
Вес, кг.
13.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0)

Корпус Lian-Li — это элегантное и функциональное решение для тех, кто ищет высококачественный Full-Tower корпус. Изготовленный из прочной стали и закаленного стекла, этот корпус сочетает в себе надежность и стильный внешний вид. Чёрный цвет корпуса придаёт ему сдержанную элегантность, идеально дополняемую боковой стенкой с окном, которое позволяет любоваться внутренними компонентами ПК. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для большинства пользователей. Внутреннее пространство корпуса достаточно вместительное: он поддерживает процессорные кулеры высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 380 мм. Для эффективного хранения данных предусмотрены три внутренних отсека формата 2,5 дюйма и два — 3,5 дюйма. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает низкий центр тяжести и улучшает терморегуляцию. Встроенные вентиляторы, включая два 120 мм, два 140 мм и три 140 мм, обеспечивают отличное охлаждение даже при высокой нагрузке. Регулируемая ARGB подсветка добавляет яркости и помогает создать уникальную атмосферу внутри корпуса. Семи слотов расширения достаточно для установки множества дополнительных карт, а продуманная система управления кабелями помогает поддерживать порядок внутри. Корпус Lian-Li — это идеальный выбор для энтузиастов, ищущих гармоничное сочетание функциональности и дизайна.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 217 черный (G99.LAN217X.R0)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 2 x 140 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
238 x 503 x 482 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian-Li — это элегантное и функциональное решение для тех, кто ищет высококачественный Full-Tower корпус. Изготовленный из прочной стали и закаленного стекла, этот корпус сочетает в себе надежность и стильный внешний вид. Чёрный цвет корпуса придаёт ему сдержанную элегантность, идеально дополняемую боковой стенкой с окном, которое позволяет любоваться внутренними компонентами ПК. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для большинства пользователей. Внутреннее пространство корпуса достаточно вместительное: он поддерживает процессорные кулеры высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 380 мм. Для эффективного хранения данных предусмотрены три внутренних отсека формата 2,5 дюйма и два — 3,5 дюйма. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает низкий центр тяжести и улучшает терморегуляцию. Встроенные вентиляторы, включая два 120 мм, два 140 мм и три 140 мм, обеспечивают отличное охлаждение даже при высокой нагрузке. Регулируемая ARGB подсветка добавляет яркости и помогает создать уникальную атмосферу внутри корпуса. Семи слотов расширения достаточно для установки множества дополнительных карт, а продуманная система управления кабелями помогает поддерживать порядок внутри. Корпус Lian-Li — это идеальный выбор для энтузиастов, ищущих гармоничное сочетание функциональности и дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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