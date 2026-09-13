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Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0)

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Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714912
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 140 мм, 2 x 170 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
238 х 503 х 482 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
металл, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х33
Вес, кг.
13.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0)

Корпус Lian-Li — это элегантное и функциональное решение для создания производительной компьютерной системы. Выполненный в стильном белом цвете, он сочетает в себе прочность металла и изысканность стеклянных панелей, обеспечивая великолепный внешний вид и возможность обзора внутренней части системы благодаря боковому окну. Предназначенный для установки материнских плат форм-фактора ATX, корпус имеет форм-фактор Midi-Tower и предоставляет достаточно пространства для размещения компонентов высокого класса. Максимальная высота процессорного кулера составляет 180 мм, что позволяет установить высокоэффективные системы охлаждения для мощных процессоров. Максимальная длина видеокарты достигает 380 мм, что позволяет разместить самые современные графические решения для игр и обработки графики. Корпус Lian-Li оснащен нижним расположением блока питания, что способствует улучшенной организации внутреннего пространства и воздушного потока. Существует 7 слотов расширения, предоставляющих широкие возможности для апгрейда вашей системы. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для SSD размером 2,5 дюйма и два отсека для жестких дисков 3,5 дюйма, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации и хранения информации. Вентиляция корпуса представлена хорошим набором встроенных вентиляторов, включая два 120 мм, один 140 мм и два 170 мм, что гарантирует эффективный отвод тепла и поддержание оптимальной температуры внутри системы даже при интенсивных нагрузках. Корпус Lian-Li совмещает стильный дизайн, высокую функциональность и возможности для установки мощных компьютерных систем, что делает его отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов в области работы с графикой и видео.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 140 мм, 2 x 170 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
238 х 503 х 482 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
металл, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian-Li — это элегантное и функциональное решение для создания производительной компьютерной системы. Выполненный в стильном белом цвете, он сочетает в себе прочность металла и изысканность стеклянных панелей, обеспечивая великолепный внешний вид и возможность обзора внутренней части системы благодаря боковому окну. Предназначенный для установки материнских плат форм-фактора ATX, корпус имеет форм-фактор Midi-Tower и предоставляет достаточно пространства для размещения компонентов высокого класса. Максимальная высота процессорного кулера составляет 180 мм, что позволяет установить высокоэффективные системы охлаждения для мощных процессоров. Максимальная длина видеокарты достигает 380 мм, что позволяет разместить самые современные графические решения для игр и обработки графики. Корпус Lian-Li оснащен нижним расположением блока питания, что способствует улучшенной организации внутреннего пространства и воздушного потока. Существует 7 слотов расширения, предоставляющих широкие возможности для апгрейда вашей системы. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для SSD размером 2,5 дюйма и два отсека для жестких дисков 3,5 дюйма, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации и хранения информации. Вентиляция корпуса представлена хорошим набором встроенных вентиляторов, включая два 120 мм, один 140 мм и два 170 мм, что гарантирует эффективный отвод тепла и поддержание оптимальной температуры внутри системы даже при интенсивных нагрузках. Корпус Lian-Li совмещает стильный дизайн, высокую функциональность и возможности для установки мощных компьютерных систем, что делает его отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов в области работы с графикой и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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