Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 217 белый (G99.LAN217W.R0)
Корпус Lian-Li — это элегантное и функциональное решение для создания производительной компьютерной системы. Выполненный в стильном белом цвете, он сочетает в себе прочность металла и изысканность стеклянных панелей, обеспечивая великолепный внешний вид и возможность обзора внутренней части системы благодаря боковому окну. Предназначенный для установки материнских плат форм-фактора ATX, корпус имеет форм-фактор Midi-Tower и предоставляет достаточно пространства для размещения компонентов высокого класса. Максимальная высота процессорного кулера составляет 180 мм, что позволяет установить высокоэффективные системы охлаждения для мощных процессоров. Максимальная длина видеокарты достигает 380 мм, что позволяет разместить самые современные графические решения для игр и обработки графики. Корпус Lian-Li оснащен нижним расположением блока питания, что способствует улучшенной организации внутреннего пространства и воздушного потока. Существует 7 слотов расширения, предоставляющих широкие возможности для апгрейда вашей системы. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для SSD размером 2,5 дюйма и два отсека для жестких дисков 3,5 дюйма, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации и хранения информации. Вентиляция корпуса представлена хорошим набором встроенных вентиляторов, включая два 120 мм, один 140 мм и два 170 мм, что гарантирует эффективный отвод тепла и поддержание оптимальной температуры внутри системы даже при интенсивных нагрузках. Корпус Lian-Li совмещает стильный дизайн, высокую функциональность и возможности для установки мощных компьютерных систем, что делает его отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов в области работы с графикой и видео.
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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