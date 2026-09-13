Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R)
Корпус LIAN LI Lancool 216RX выполнен в черном цвете и укомплектован тремя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Два из них имеют диаметр 160 мм, один ? 140 мм. Шасси Mid-Tower дает возможность настроить водяное и воздушное охлаждение. Для фиксации вентилятора PCIe используется задний кронштейн. Спереди можно закрепить 10 вентиляторов, а сверху ? радиатор 360 с уплотнительной пластиной для защиты от утечки давления. Внутри корпуса LIAN LI Lancool 216RX можно разместить вертикально плату E-ATX, Micro-ATX, или Mini-ITX, Standard-ATX. Верхняя панель содержит разъемы USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A для подключения мобильной, цифровой техники, накопителей памяти. Здесь же находятся кнопки включения, аудиоразъем. Корпус выполнен из стали и со всех сторон содержит перфорацию. Это обеспечивает хорошую продуваемость внутренних компонентов. Через боковое окошко из закаленного стекла видны все составляющие корпуса.
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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