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Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R)

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Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 8
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 9
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 10
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 11
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 12
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 13
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 14
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 15
Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 8
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 9
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 10
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 11
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 12
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 13
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 14
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 15
  • Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714911
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 160 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 492 x 481 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
2 x 160 или 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х28
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R)

Корпус LIAN LI Lancool 216RX выполнен в черном цвете и укомплектован тремя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Два из них имеют диаметр 160 мм, один ? 140 мм. Шасси Mid-Tower дает возможность настроить водяное и воздушное охлаждение. Для фиксации вентилятора PCIe используется задний кронштейн. Спереди можно закрепить 10 вентиляторов, а сверху ? радиатор 360 с уплотнительной пластиной для защиты от утечки давления. Внутри корпуса LIAN LI Lancool 216RX можно разместить вертикально плату E-ATX, Micro-ATX, или Mini-ITX, Standard-ATX. Верхняя панель содержит разъемы USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A для подключения мобильной, цифровой техники, накопителей памяти. Здесь же находятся кнопки включения, аудиоразъем. Корпус выполнен из стали и со всех сторон содержит перфорацию. Это обеспечивает хорошую продуваемость внутренних компонентов. Через боковое окошко из закаленного стекла видны все составляющие корпуса.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 216 черный (G99.LAN216RX.10R)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 160 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 492 x 481 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
2 x 160 или 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI Lancool 216RX выполнен в черном цвете и укомплектован тремя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Два из них имеют диаметр 160 мм, один ? 140 мм. Шасси Mid-Tower дает возможность настроить водяное и воздушное охлаждение. Для фиксации вентилятора PCIe используется задний кронштейн. Спереди можно закрепить 10 вентиляторов, а сверху ? радиатор 360 с уплотнительной пластиной для защиты от утечки давления. Внутри корпуса LIAN LI Lancool 216RX можно разместить вертикально плату E-ATX, Micro-ATX, или Mini-ITX, Standard-ATX. Верхняя панель содержит разъемы USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A для подключения мобильной, цифровой техники, накопителей памяти. Здесь же находятся кнопки включения, аудиоразъем. Корпус выполнен из стали и со всех сторон содержит перфорацию. Это обеспечивает хорошую продуваемость внутренних компонентов. Через боковое окошко из закаленного стекла видны все составляющие корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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