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Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0)

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Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 1
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 2
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 3
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 4
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 5
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 6
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 7
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 8
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 9
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 10
Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 1
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 2
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 3
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 4
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 5
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 6
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 7
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 8
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 9
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 10
  • Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714902
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
510x265x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
415
Места для доп. вентиляторов
тыловые - 1 x 120 мм, верхние - 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижние - 3 x 120 мм, боковые - 2 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х26
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0)

?? Изображения корпуса имеют иллюстративный характер. Наличие или отсутствие вентиляторов в комплекте поставки проверяйте в соответствующем параметре "Вентиляторы в комплекте". ? Передняя панель A3-mATX Wood Edition выполнена из изысканного черного ореха, что обеспечивает идеальный баланс стиля и функциональности. ? Корпуса LIAN LI & DAN A3-mATX — это универсальный сетчатый корпус M-ATX для ПК, который сохраняет минимальный размер корпуса и вмещает в себя крупные компоненты. Благодаря передвижному кронштейну блока питания A3-mATX позволяет вам создать мощную и компактную компьютерную систему, соответствующую вашим потребностям и предпочтениям. ? С трех сторон с минималистичными сетчатыми панелями и гладкой передней панелью, A3-mATX сочетает в себе функциональность и стиль, что делает его идеальным дополнением к вашей установке. ? Снятие всех внешних панелей и модульных кронштейнов без использования инструментов обеспечивает более легкий доступ для установки и прокладки кабелей. Съемный нижний пылевой фильтр обеспечивает чистоту и эффективность системы. ? Раскройте свой творческий потенциал благодаря гибкой совместимости A3-mATX, не жертвуя при этом высокопроизводительными крупногабаритными компонентами. ?? Корпус A3-mATX вмещает максимальную высоту процессорного кулера 165 мм и четырехслотовый графический процессор максимальной длиной 4 мм. Обратите внимание, что при установке вентилятора толщиной 415 мм внизу толщина графического процессора будет ограничена 25 мм, что позволяет использовать только трехслотовый графический процессор. Кроме того, при установке комбинации радиатора и вентилятора для графического процессора не останется места. ? В комплект поставки входит кронштейн для предотвращения провисания графического процессора, обеспечивающий идеальное выравнивание видеокарты.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
510x265x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
415
Места для доп. вентиляторов
тыловые - 1 x 120 мм, верхние - 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижние - 3 x 120 мм, боковые - 2 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
?? Изображения корпуса имеют иллюстративный характер. Наличие или отсутствие вентиляторов в комплекте поставки проверяйте в соответствующем параметре "Вентиляторы в комплекте". ? Передняя панель A3-mATX Wood Edition выполнена из изысканного черного ореха, что обеспечивает идеальный баланс стиля и функциональности. ? Корпуса LIAN LI & DAN A3-mATX — это универсальный сетчатый корпус M-ATX для ПК, который сохраняет минимальный размер корпуса и вмещает в себя крупные компоненты. Благодаря передвижному кронштейну блока питания A3-mATX позволяет вам создать мощную и компактную компьютерную систему, соответствующую вашим потребностям и предпочтениям. ? С трех сторон с минималистичными сетчатыми панелями и гладкой передней панелью, A3-mATX сочетает в себе функциональность и стиль, что делает его идеальным дополнением к вашей установке. ? Снятие всех внешних панелей и модульных кронштейнов без использования инструментов обеспечивает более легкий доступ для установки и прокладки кабелей. Съемный нижний пылевой фильтр обеспечивает чистоту и эффективность системы. ? Раскройте свой творческий потенциал благодаря гибкой совместимости A3-mATX, не жертвуя при этом высокопроизводительными крупногабаритными компонентами. ?? Корпус A3-mATX вмещает максимальную высоту процессорного кулера 165 мм и четырехслотовый графический процессор максимальной длиной 4 мм. Обратите внимание, что при установке вентилятора толщиной 415 мм внизу толщина графического процессора будет ограничена 25 мм, что позволяет использовать только трехслотовый графический процессор. Кроме того, при установке комбинации радиатора и вентилятора для графического процессора не останется места. ? В комплект поставки входит кронштейн для предотвращения провисания графического процессора, обеспечивающий идеальное выравнивание видеокарты.
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Отзывы


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