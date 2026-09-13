Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li A3 Wood черный (G99.A3X-WD.R0)
?? Изображения корпуса имеют иллюстративный характер. Наличие или отсутствие вентиляторов в комплекте поставки проверяйте в соответствующем параметре "Вентиляторы в комплекте". ? Передняя панель A3-mATX Wood Edition выполнена из изысканного черного ореха, что обеспечивает идеальный баланс стиля и функциональности. ? Корпуса LIAN LI & DAN A3-mATX — это универсальный сетчатый корпус M-ATX для ПК, который сохраняет минимальный размер корпуса и вмещает в себя крупные компоненты. Благодаря передвижному кронштейну блока питания A3-mATX позволяет вам создать мощную и компактную компьютерную систему, соответствующую вашим потребностям и предпочтениям. ? С трех сторон с минималистичными сетчатыми панелями и гладкой передней панелью, A3-mATX сочетает в себе функциональность и стиль, что делает его идеальным дополнением к вашей установке. ? Снятие всех внешних панелей и модульных кронштейнов без использования инструментов обеспечивает более легкий доступ для установки и прокладки кабелей. Съемный нижний пылевой фильтр обеспечивает чистоту и эффективность системы. ? Раскройте свой творческий потенциал благодаря гибкой совместимости A3-mATX, не жертвуя при этом высокопроизводительными крупногабаритными компонентами. ?? Корпус A3-mATX вмещает максимальную высоту процессорного кулера 165 мм и четырехслотовый графический процессор максимальной длиной 4 мм. Обратите внимание, что при установке вентилятора толщиной 415 мм внизу толщина графического процессора будет ограничена 25 мм, что позволяет использовать только трехслотовый графический процессор. Кроме того, при установке комбинации радиатора и вентилятора для графического процессора не останется места. ? В комплект поставки входит кронштейн для предотвращения провисания графического процессора, обеспечивающий идеальное выравнивание видеокарты.
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